Стартовий матч 33-го туру Серії А був ознаменований розгромом "Аталантою" "Брешії", котра, судячи з усього, вилітає в Серію B.

Шість голів відвантажили підопічні Джан П'єро Гасперіні у ворота суперника, при цьому два отримали у відповідь - 6:2.

Одним із кращих у складі La Dea був Руслан Малиновський, який записав на власний рахунок гол і два асисти.

Гол українця був, як завжди, гарний. На 28-й хвилині Руслан розрядив свою гармату з-за меж штрафного майданчика, зробивши рахунок 3:1.

Після цієї перемоги "Аталанта" піднялася на друге місце в турнірній таблиці, до шести очок скоротивши своє відставання від "Ювентуса", який свій матч проведе сьогодні на виїзді проти "Сассуоло".