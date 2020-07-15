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22-річний форвард "Манчестер Юнайтед" отримає докторський ступінь Манчестерського університету

ВНЗ відзначив зусилля Маркуса Решфорда в боротьбі з дитячою бідністю.

Маркус Решфорд
Фото: EPA/UPG
Маркус Решфорд

Форвард "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд незабаром стане доктором Манчестерського університету, повідомляє ВВС.

Британський виш із когорти "університетів із червоної цегли", який 2024 року святкуватиме своє двохсотріччя, відзначив 22-річного англійця за його внесок у боротьбу проти дитячої бідності.

Раніше Маркус, який є вихованцем Молодіжної академії МЮ, зібрав 20 млн фунтів на допомогу дітям під час пандемії COVID-19.

Серед представників "МанЮнайтед" раніше такого звання удостоювали лише сера Алекса Фергюсона, а також легендарного футболіста сера Боббі Чарльтона.

У нинішньому сезоні Решфорд провів за манкуніанців 38 матчів у всіх турнірах, забивши 21 гол і зробивши 10 асистів.

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