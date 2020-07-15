22-річний форвард "Манчестер Юнайтед" отримає докторський ступінь Манчестерського університету

Форвард "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Маркус Решфорд незабаром стане доктором Манчестерського університету, повідомляє ВВС.
BREAKING: Marcus Rashford will become youngest recipient of an Honorary Doctorate from University of Manchester later this summer, for his campaign against child poverty.— BBC RM Sport (@BBCRMsport) July 15, 2020
Previous recipients include Sir Alex Ferguson and Sir Bobby Charlton #MUFC pic.twitter.com/Guue254Tfb
Британський виш із когорти "університетів із червоної цегли", який 2024 року святкуватиме своє двохсотріччя, відзначив 22-річного англійця за його внесок у боротьбу проти дитячої бідності.
Раніше Маркус, який є вихованцем Молодіжної академії МЮ, зібрав 20 млн фунтів на допомогу дітям під час пандемії COVID-19.
Серед представників "МанЮнайтед" раніше такого звання удостоювали лише сера Алекса Фергюсона, а також легендарного футболіста сера Боббі Чарльтона.
У нинішньому сезоні Решфорд провів за манкуніанців 38 матчів у всіх турнірах, забивши 21 гол і зробивши 10 асистів.