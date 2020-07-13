Фото: АПЛ Бруно Фернандеш

Крім того, його м'яч у ворота "Брайтона" став найкращим голом місяця.

Таким чином, 25-річний португалець установив унікальний рекорд - уперше футболіст в АПЛ отримав дві ці індивідуальні нагороди одночасно.

Додамо, що Фернандеш лише сьомий гравець в історії Ліги, який двічі поспіль виграє приз найкращому гравцеві місяця. Нагадаємо, португальця визнали найкращим гравцем у лютому - останньому місяці до введення паузи в АПЛ через коронавірус.

Зазначимо, Бруно приєднався до "червоних дияволів" тільки наприкінці січня і став за цей час справжнім лідером команди. Він провів 13 поєдинків у футболці "МанЮнайтед", відзначившись шістьма голами і чотирма асистами.