Крім того, його м'яч у ворота "Брайтона" став найкращим голом місяця.
"A classic counter attack." 💥— Budweiser Football (@budfootball) July 10, 2020
Man Utd's @B_Fernandes8 is the @premierleague Goal of the Month winner for June! #BeAKing pic.twitter.com/itqQCnoqvu
Таким чином, 25-річний португалець установив унікальний рекорд - уперше футболіст в АПЛ отримав дві ці індивідуальні нагороди одночасно.
Додамо, що Фернандеш лише сьомий гравець в історії Ліги, який двічі поспіль виграє приз найкращому гравцеві місяця. Нагадаємо, португальця визнали найкращим гравцем у лютому - останньому місяці до введення паузи в АПЛ через коронавірус.
Зазначимо, Бруно приєднався до "червоних дияволів" тільки наприкінці січня і став за цей час справжнім лідером команди. Він провів 13 поєдинків у футболці "МанЮнайтед", відзначившись шістьма голами і чотирма асистами.