УЄФА за підсумками сезону-2019/20 на своєму офіційному сайті оголосив п'ятірку кращих голів в Лізі чемпіонів.

Переможцем номінації став форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець свої другим голом у ворота "Ліона" встановив остаточний результат у матчі-відповіді 1/8 фіналу (2:1).

Нагадаємо, результативність Кріштіану в протистоянні з Les Gones все ж не дозволила "Ювентусу" пройти в наступний раунд - за сумою двох зустрічей вони поступилися - 2:1, 0:1.

У топ-5 також увійшли голи Марселя Забітцера, Хуана Куадрадо, Луїса Суареса і Сержа Гнабрі.

Goal of the Tournament results:



🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)

🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit

🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus

4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)

5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020

Примітно, що слаломний прохід капітана "Барселони" Ліонеля Мессі в матчі з "Наполі" залишився за межами номінації.