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УЄФА визначив найкращий гол Ліги чемпіонів минулого сезону

Кріштіану Роналду поповнив список особистих нагород.

УЄФА визначив найкращий гол Ліги чемпіонів минулого сезону
Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

УЄФА за підсумками сезону-2019/20 на своєму офіційному сайті оголосив п'ятірку кращих голів в Лізі чемпіонів.

Переможцем номінації став форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець свої другим голом у ворота "Ліона" встановив остаточний результат у матчі-відповіді 1/8 фіналу (2:1).

Нагадаємо, результативність Кріштіану в протистоянні з Les Gones все ж не дозволила "Ювентусу" пройти в наступний раунд - за сумою двох зустрічей вони поступилися - 2:1, 0:1.

У топ-5 також увійшли голи Марселя Забітцера, Хуана Куадрадо, Луїса Суареса і Сержа Гнабрі.

Примітно, що слаломний прохід капітана "Барселони" Ліонеля Мессі в матчі з "Наполі" залишився за межами номінації.

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