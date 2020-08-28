УЄФА за підсумками сезону-2019/20 на своєму офіційному сайті оголосив п'ятірку кращих голів в Лізі чемпіонів.
Переможцем номінації став форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Португалець свої другим голом у ворота "Ліона" встановив остаточний результат у матчі-відповіді 1/8 фіналу (2:1).
Нагадаємо, результативність Кріштіану в протистоянні з Les Gones все ж не дозволила "Ювентусу" пройти в наступний раунд - за сумою двох зустрічей вони поступилися - 2:1, 0:1.
У топ-5 також увійшли голи Марселя Забітцера, Хуана Куадрадо, Луїса Суареса і Сержа Гнабрі.
Goal of the Tournament results:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 27, 2020
🥇 Ronaldo, Juventus 2-1 Lyon (2nd goal)
🥈 Sabitzer, Leipzig 2-1 Zenit
🥉 Cuadrado, Atlético 2-2 Juventus
4⃣ Suárez, Barcelona 2-1 Inter (1st goal)
5⃣ Gnabry, Lyon 0-3 Bayern (1st goal)@NissanFootball #GOTT #GOTW https://t.co/gWSBK7vsZh pic.twitter.com/o76CdHCI47
Примітно, що слаломний прохід капітана "Барселони" Ліонеля Мессі в матчі з "Наполі" залишився за межами номінації.