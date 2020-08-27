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В НБА обговорюють дострокове завершення сезону в знак протесту проти поліцейського свавілля

Вночі скасували три матчі.

В НБА обговорюють дострокове завершення сезону в знак протесту проти поліцейського свавілля
Фото: EPA/UPG

Сезон в НБА може бути завершений достроково. Баскетболісти команд асоціації обговорюють варіант з бойкотом матчів, що залишилися в плей-офф, інформує sportarena.com.

Напередодні через відмову гравців були скасовані три матчі першого раунду плей-офф: "Мілуокі Бакс" – "Орландо Меджик","Г’юстон Рокетс" – "Оклахома-Сіті Тандер" і "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трейл Блейзерс".

Зараз же баскетболісти близькі до того, щоб покинути Орландо, де проходять ігри плей-офф після рестарту сезону.

Акція команд НБА викликана протестом проти розстрілу афроамериканця Джейкоба Блейка в Кеноші, штат Вісконсін. Днями 29-річний Блейк отримав сім вогнепальних поранень від поліцейського, зараз він знаходиться в лікарні.

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