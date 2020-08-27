Експерша ракетка світу в знак протесту проти поліцейського насильства знялася з півфіналу турніру в Нью-Йорку

Екс-перша ракетка світу японка Наомі Осака (WTA, 10) знялася з турніру в Нью-Йорку перед півфіналом з бельгійкою Елізе Мертенс.

Свій вчинок Осака пояснила протестами в США через стрілянину поліцейських в афроамериканця Джейкоба Блейка у Вісконсині.

"Я повинна була зіграти свій півфінальний матч завтра. Однак я в першу чергу темношкіра жінка, а потім вже спортсменка. І як темношкіра жінка я вважаю, що є набагато важливіші речі, які вимагають негайної уваги, а не дивитися, як я граю в теніс", - написала Наомі в своєму Twitter.

"Я не очікую, що щось радикальне трапиться, якщо я не буду грати, але якщо мені вдасться зав'язати розмову про спорт, в якому переважають білі, я вважаю, що це крок у правильному напрямку.

Мене обурює, як поліція продовжує геноцид темношкірих. Я втомилася від того, що раз в кілька днів з'являється новий хештег і мені доводиться знову і знову говорити одне й те саме. Коли вже буде досить? ", - повідомила переможниця US Open-2018 і Australian Open-2019.

Відзначимо, що на стадії 1/8 турніру японка обіграла нашу Даяну Ястремську (WTA, 25) 6:3, 6:1.

Додамо, що через протести в США MLS скасувала п'ять матчів чемпіонату, а в НБА були перенесені всі матчі дня.