Перед початком сезону в Англійській Прем'єр-лізі "Челсі" відправив чотирьох своїх гравців на карантин

Фото: Instagram Крістіан Пулішіч, Теммі Абрагам і Фікайо Томорі (зліва направо)

Лондонський "Челсі" відправив чотирьох футболістів команди на карантин, повідомляє The Sun.

Захисник Фікайо Томорі, півзахисники Мейсон Маунт і Крістіан Пулішіч, а також форвард Теммі Абрагам вирушили на самоізоляцію після того, як провели відпустку на грецькому острові Міконос.

Після відпустки ніхто з них не прибув на тренувальну базу - клуб хоче звести до мінімуму ризик будь-якого потенційного зараження.

У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в клубі зі "Стемфорд Брідж" є кілька випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, на поточному тижні на острові Міконос два дні провів у в'язниці капітан "Манчестер Юнайтед" Гарі Магвайр.

Відзначимо, що сезон в Англійській Прем'єр-лізі починається в найближчу неділю матчем за Суперкубок між чемпіоном - "Ліверпулем" і володарем Кубка - "Арсеналом".

Перший тур АПЛ стартує 12 вересня. "Челсі" свій перший матч проведе на курорті - в Брайтоні проти однойменної команди.