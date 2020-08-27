Перед початком сезону в Англійській Прем'єр-лізі "Челсі" відправив чотирьох своїх гравців на карантин

Лондонський "Челсі" відправив чотирьох футболістів команди на карантин, повідомляє The Sun.
Захисник Фікайо Томорі, півзахисники Мейсон Маунт і Крістіан Пулішіч, а також форвард Теммі Абрагам вирушили на самоізоляцію після того, як провели відпустку на грецькому острові Міконос.
Після відпустки ніхто з них не прибув на тренувальну базу - клуб хоче звести до мінімуму ризик будь-якого потенційного зараження.
У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в клубі зі "Стемфорд Брідж" є кілька випадків зараження COVID-19.
Нагадаємо, на поточному тижні на острові Міконос два дні провів у в'язниці капітан "Манчестер Юнайтед" Гарі Магвайр.
Відзначимо, що сезон в Англійській Прем'єр-лізі починається в найближчу неділю матчем за Суперкубок між чемпіоном - "Ліверпулем" і володарем Кубка - "Арсеналом".
Перший тур АПЛ стартує 12 вересня. "Челсі" свій перший матч проведе на курорті - в Брайтоні проти однойменної команди.