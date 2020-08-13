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Англійська прем'єр-ліга визначила найкращий гол сезону

Сон Хин Мін відзначився в матчі проти "Бернлі".

Сон Хин Мін
Фото: EPA/UPG
Сон Хин Мін

Гол форварда "Тоттенгема Хотспур" Сон Хин Міна в матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Бернлі" визнано найкращим минулого сезону, повідомляють на офіційному сайті АПЛ.

28-річний кореєць підхопив м'яч поблизу свого штрафного майданчика, промчав через усе поле, дорогою обігравши шістьох суперників, і, увійшовши в чужий штрафний, змінив рахунок на 3:0 на користь своєї команди.

У підсумку "шпори" розгромили "Бернлі" - 5:0.

Усього минулого сезону Сон у чемпіонаті Англії провів 30 матчів і забив 11 голів. "Тоттенгем" завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці.

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