Сон Хин Мін відзначився в матчі проти "Бернлі".

Фото: EPA/UPG Сон Хин Мін

Гол форварда "Тоттенгема Хотспур" Сон Хин Міна в матчі 16-го туру Англійської прем'єр-ліги проти "Бернлі" визнано найкращим минулого сезону, повідомляють на офіційному сайті АПЛ.

28-річний кореєць підхопив м'яч поблизу свого штрафного майданчика, промчав через усе поле, дорогою обігравши шістьох суперників, і, увійшовши в чужий штрафний, змінив рахунок на 3:0 на користь своєї команди.

У підсумку "шпори" розгромили "Бернлі" - 5:0.

"This is sensational! World class." @SpursOfficial forward Son Heung-min wins the @premierleague Goal of the Season award for his stunning solo goal against Burnley.#BeAKing pic.twitter.com/mRuWFLqAzj — Budweiser Football (@budfootball) August 13, 2020

Усього минулого сезону Сон у чемпіонаті Англії провів 30 матчів і забив 11 голів. "Тоттенгем" завершив сезон на шостому місці в турнірній таблиці.