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"Ліверпуль" здійснив перший трансфер літньої кампанії

У стан "червоних" влився Костас Цімікас.

"Ліверпуль" здійснив перший трансфер літньої кампанії
Костас Цімікас
Фото: ФК "Ліверпуль"

В рамках літнього міжсезоння "Ліверпуль" здійснив перший трансфер. 

Чемпіони Англії підписали центрбека "Олімпіакоса" Костаса Цімікаса, повідомляє прес-служба мерсисайдського клубу.

Подробиці угоди з 24-річним футболістом не розголошуються.

Відзначимо, що Костас прийшов на зміну хорвату Деяну Ловрену, який змінив цього літа Ліверпуль на Санкт-Петербург, ставши напарником українця Ярослава Ракицького по "Зеніту".

Додамо, що за інформацією деяких ЗМІ Костас обійшовся "червоним" в 11,7 млн фунтів. У минулому сезоні футболіст провів 41 матч, зробивши шість ассистов.

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