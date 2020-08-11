"Ліверпуль" здійснив перший трансфер літньої кампанії

В рамках літнього міжсезоння "Ліверпуль" здійснив перший трансфер.

Чемпіони Англії підписали центрбека "Олімпіакоса" Костаса Цімікаса, повідомляє прес-служба мерсисайдського клубу.

Подробиці угоди з 24-річним футболістом не розголошуються.

Відзначимо, що Костас прийшов на зміну хорвату Деяну Ловрену, який змінив цього літа Ліверпуль на Санкт-Петербург, ставши напарником українця Ярослава Ракицького по "Зеніту".

Додамо, що за інформацією деяких ЗМІ Костас обійшовся "червоним" в 11,7 млн фунтів. У минулому сезоні футболіст провів 41 матч, зробивши шість ассистов.