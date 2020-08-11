Лукаку встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Бельгієць відзначився в матчі проти "Баєра".

Напередодні міланський "Інтер" обіграв леверкузенський "Баєр" (2:1) і став першим півфіналістом Ліги Європи.

Переможний гол Nerazzurri - на рахунку Ромелу Лукаку.

Так бельгієць став автором своєрідного досягнення в ЛЄ - 27-річний форвард вражає ворота суперників дев'ять матчів поспіль у цьому турнірі.

Почав Ромелу свою гольову кампанію в єврокубку ще 2014 року, виступаючи за "Евертон".

У наступні роки, захищаючи кольори "Манчестера Юнайтед" і "Інтера", він засмучував голкіперів "Вольфсбурга", "Янг Бойз", "Динамо Київ", "Лудогорця", "Хетафе" і, нарешті, "Баєра".

Лукаку перевершив досягнення легендарного гравця "Ньюкасла" Алана Ширера, встановлене 2005 року в Кубку УЄФА.