Лукаку встановив дивовижний рекорд Ліги Європи

Напередодні міланський "Інтер" обіграв леверкузенський "Баєр" (2:1) і став першим півфіналістом Ліги Європи.
Переможний гол Nerazzurri - на рахунку Ромелу Лукаку.
Так бельгієць став автором своєрідного досягнення в ЛЄ - 27-річний форвард вражає ворота суперників дев'ять матчів поспіль у цьому турнірі.
Почав Ромелу свою гольову кампанію в єврокубку ще 2014 року, виступаючи за "Евертон".
У наступні роки, захищаючи кольори "Манчестера Юнайтед" і "Інтера", він засмучував голкіперів "Вольфсбурга", "Янг Бойз", "Динамо Київ", "Лудогорця", "Хетафе" і, нарешті, "Баєра".
Лукаку перевершив досягнення легендарного гравця "Ньюкасла" Алана Ширера, встановлене 2005 року в Кубку УЄФА.
9 - Romelu Lukaku has now scored in nine consecutive appearances in the Europa League; the longest goal-scoring run by a player in UEFA Cup/Europa League history. Dominant. #UEL pic.twitter.com/qWciZmAmWc— OptaJoe (@OptaJoe) August 10, 2020