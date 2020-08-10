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Райкконен побив рекорд Шумахера у Формулі-1

Фінн накрутив найбільше кіл у "королівських автоперегонах".

Кімі Райкконен
Фото: EPA/UPG
Кімі Райкконен

Напередодні пройшов п'ятий етап у Формулі-1 нинішнього сезону - Гран-прі 70-річчя.

За підсумками гонки фінський гонщик "Альфа Ромео" Кімі Райкконен установив нове досягнення за кількістю пройдених кіл у Формулі-1.

Сукупно Райкконен проїхав 16845 кіл, побивши рекорд легендарного 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, який проїхав на 20 кіл менше - 16825.

У фіна є хороші шанси збільшити свій відрив. Нагадаємо, контракт чемпіона світу у Формулі-1 2007 року зі швейцарською командою закінчується наприкінці 2020 року.

Поточний сезон для Кімі вже 18-й у рамках Формули-1, а в жовтні на Гран-прі в німецькому Нюрбурзі фін може повторити рекорд кількості проведених гонок бразильця Рубенса Баррікелло (322).

До переходу в "Альфа Ромео" 2019 року Райкконен виступав у складі "Заубера", "Макларена", "Феррарі" і "Лотуса".

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