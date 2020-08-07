Гвардіола не увійшов до списку номінантів на звання найкращого тренера року в Англійській прем'єр-лізі

Зате там є Юрген Клопп.

Фото: EPA/UPG Гвардіола

Англійська прем'єр-ліга опублікувала список номінантів на звання найкращого тренера за підсумками сезону-2019/20.

На нагороду претендують Юрген Клопп ("Ліверпуль"), Френк Лемпард ("Челсі"), Брендан Роджерс ("Лестер") і Кріс Вайлдер ("Шеффілд Юнайтед").

Відзначимо, що в список не потрапив головний тренер "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола, який зайняв зі своєю командою друге місце за підсумками сезону.

Голосування триватиме на сайті АПЛ до 10 серпня.

Додамо, що сьогодні "МанСіті" грає матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Реала". Перша зустріч завершилася перемогою підопічних Гвардіоли - 2:1.