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Клопп розбудив Фергюсона посеред ночі, щоб розповісти про перемогу "Ліверпуля" в АПЛ

Німець згадав давні відносини шотландця до мерсисайдського клубу.

Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Юрген Клопп

Легендарний екс-наставник "Манчестер Юнайтед" сер Алекс Фергюсон привітав головного тренера "Ліверпуля" Юргена Клоппа з завоюванням індивідуальної нагороди найкращому тренеру року в Англійській Прем'єр-лізі за версією Асоціації тренерів.

Відзначимо, що цей приз носить ім'я самого Фергюсона.

"Юрген, це приголомшлива робота. Минуло 30 років з моменту останньої перемоги "Ліверпуля" в чемпіонаті. Неймовірно. Це абсолютно заслужена нагорода. Рівень виступів твоєї команди був фантастичним, а твоя особистість пронизує собою весь клуб".

Великий шотландець також згадав, як німецький фахівець подзвонив йому пізно вночі, щоб похвалитися перемогою в АПЛ.

"Я прощаю тебе за те, що ти розбудив мене о 3:30 ночі, щоб розповісти про перемогу в чемпіонаті Англії. Ти це заслужив, так тримати", - цитує Фергюсона Sky Sports.

Відзначимо, що Клопп став першим німецьким тренером, який виграв АПЛ.

Додамо, що будучи менеджером "МанЮнайтед", сер Алекс любив говорити жорсткі і провокаційні речі стосовно головного антагоніста манкуніанського клубу - "Ліверпуля".

Так, в одному інтерв'ю, яке дав Фергюсоном в 2002 році, він так охарактеризував свої цілі в "Манчестер Юнайтед".

"Моя найбільша проблема не те, що відбувається в даний момент. Моїм головним викликом було скинути "Ліверпуль" з їх гребаного сідала. Так можете і надрукувати".

Так народився крилатий вислів.

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