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"Манчестер Юнайтед" установив рекорд Англійської прем'єр-ліги

МЮ виграв битву за Лігу чемпіонів.

"Манчестер Юнайтед" установив рекорд Англійської прем'єр-ліги
Момент пенальті
Фото: EPA/UPG

У підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги в Лестері в очній дуелі зійшлися два претенденти на путівки в Лігу чемпіонів.

І "Лестер" програв "Манчестер Юнайтед" (0:2), відтак позбувся шансу потрапити в ЛЧ.

Визначальний гол манкуніанці забили з пенальті, призначений на 70-й хвилині за фол проти Ентоні Марсіаля.

Це було 14-те пенальті, призначене суддями на користь МЮ в нинішньому сезоні АПЛ, що є новим рекордом Ліги.

Раніше найбільше число пенальті за сезон вдалося в сезоні 2004/05 пробити "Крістал Пелас" - 13. У чемпіонському для себе розіграші АПЛ 2015/16 "Лестер" 12 разів пробивав одинадцятиметрові удари.

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