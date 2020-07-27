У підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги в Лестері в очній дуелі зійшлися два претенденти на путівки в Лігу чемпіонів.

І "Лестер" програв "Манчестер Юнайтед" (0:2), відтак позбувся шансу потрапити в ЛЧ.

Визначальний гол манкуніанці забили з пенальті, призначений на 70-й хвилині за фол проти Ентоні Марсіаля.

Це було 14-те пенальті, призначене суддями на користь МЮ в нинішньому сезоні АПЛ, що є новим рекордом Ліги.

14 – Manchester United’s penalty at Leicester is their 14th Premier League spot-kick of the season, the most one side has ever won in a single campaign in the competition. Typical. pic.twitter.com/3yAuD9xHVp — OptaJoe (@OptaJoe) July 26, 2020

Раніше найбільше число пенальті за сезон вдалося в сезоні 2004/05 пробити "Крістал Пелас" - 13. У чемпіонському для себе розіграші АПЛ 2015/16 "Лестер" 12 разів пробивав одинадцятиметрові удари.