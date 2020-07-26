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​Бєланов шокований призначенням Луческу в "Динамо"

"В цьому році світ з'їхав з глузду".

​Бєланов шокований призначенням Луческу в "Динамо"
Фото: facebook.com/igor.belanov

Володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов шокований призначенням Мірчі Луческу головним тренером київського "Динамо".

Про це уславлений футболіст, який грав за "Динамо" в другій половині 80-х років, написав у фейсбуці.

"Сьогодні вирішив порушити тривале мовчання в мережі. Емоції переповнюють! Чесно, не можу підібрати літературних слів, залишилися одні «вислови»! Категорично не згоден з відставкою Михайличенка, але ще більше шокований призначенням Луческу! Невже негласний принцип «не брати, не призначати, не приймати» в «Динамо» гравців і фахівців команди-головного опонента і навпаки перестав працювати?" - написав Бєланов.

Колишній форвард "Динамо" додав, що "в цьому році світ з'їхав з глузду".

"Керівництво «Динамо» вчергове зробило непродуманий крок, змусивши динамівське співтовариство закипати від обурення. Активна частина ультрас вже пригрозила діями. Не хочу нагнітати обстановку, але закликаю керівників нашого рідного «Динамо» виважено підійти до питання майбутнього команди і почати прислухатися до думки тих, хто творив історію клубу! Почитайте висловлювання Олега Блохіна з приводу відставки Михайличенка і призначення Луческу. Він чітко пояснює, що традиції - основа сталого розвитку команди, що спадщину Лобановського зраджувати не можна і що майбутнє неможливо без минулого", - написав Бєланов.

Нагадаємо, що Луческу став головним тренером "Динамо" у кінці липня 2020 року, замінивши на цій посаді Олексія Михайличенка.

Луческу працював у "Шахтарі" 12 років і вісім разів вигравав з ним чемпіонат України.

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