Коронавірус не завадив "Ліверпулю" набрати фантастичну суму призових за перемогу в АПЛ

Коронавірус не міг не вплинути на суми призових в Англійській прем'єр-лізі.

Як відомо, призові в Прем'єр-лізі складаються з трьох частин. Перша однакова для всіх 20 команд, друга залежить від підсумкової позиції в таблиці - це так звані призові "за заслуги". Третя - від кількості матчів у прямому ефірі.

За звичайних обставин "Ліверпуль" отримав би 63 млн фунтів за першу сходинку, а з кожною наступною призові "за заслуги" зменшувалися б на 3,2 млн фунтів, інформує fapl.ru.

Однак через зупинку сезону і поступки бродкастерам максимальну суму зменшено на 14 відсотків - до 54 млн. фунтів, а крок знижено з 3,2 до 2,7 млн.

Проте сумарні призові "Ліверпуля" від АПЛ усе одно значні - 175 млн фунтів.

Зазначимо, що фінішувавши останнім, "Норвіч" отримає 94 млн фунтів. А в наступні три роки він буде отримувати т.зв. "парашутні" виплати від АПЛ.