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Ярмоленко відзначився яскравим голом у підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги

Це був п'ятий гол українця в сезоні.

Ярмоленко відзначився яскравим голом у підсумковому турі Англійської прем'єр-ліги
Андрій Ярмоленко
Фото: nstagram.com/yarmolenkoandrey

Напередодні завершився розіграш Англійської прем'єр-ліги.

У верхній частині турнірної таблиці між "Манчестером Юнайтед", "Челсі" і "Лестером" йшла боротьба за вакантні дві путівки в Лігу чемпіонів.

У підсумку зайвими на "цьому святі життя" виявилися футболісти "Лестера", які в очному протистоянні програли на своєму полі МЮ - 0:2.

"Челсі" за рахунок перемоги з аналогічним рахунком над "Вулвергемптоном" відстали від манкуніанців на очко і посіли четверте місце.

Не менш запекла боротьба була за право залишитися в АПЛ.

Причому два конкуренти - "Астон Вілла" і "Вотфорд" - грали по-сусідськи в Лондоні проти "Вест Гема" і "Арсеналу" відповідно.

У поєдинку "Вест Гем" - "Астон Вілла" все вирішили дві хвилини в ендшпілі. На 85-й Джек Гріліш вивів гостей уперед - 0:1. А вже через хвилину рахунок зрівняв Андрій Ярмоленко, який вийшов на заміну на другу половину зустрічі.

Гол українця завдячував рикошету, але все ж м'яч опинився в сітці - 1:1.

Додамо, що в сезоні-2019/20 АПЛ 30-річний Ярмоленко провів 23 матчі в усіх турнірах, забивши п'ять голів і віддавши один асист.

Після матчу "Астон Віллі" довелося кілька хвилин потривожитися за результат паралельного матчу на "Емірейтс".

"Арсенал" здобув перемогу - 3:2. Це означало, що "Астон Вілла" на очко випередила "Вотфорд" і зберегла на наступний рік прописку в елітному англійському дивізіоні.

Радість &quot;Астон Вілли&quot;
Фото: EPA/UPG
Радість "Астон Вілли"

Решта невдах сезону - це "Норвіч" і "Борнмут".

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