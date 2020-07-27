У "Динамо" спростували інформацію румунських ЗМІ, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо" (оновлено)

Президент клубу заявив, що у нього "немає інформації".

Мірча Луческу відмовився тренувати київське "Динамо" і подав у відставку. Про це пише румунське ЗМІ Gazeta Sporturilor.

Інформацію про це дізнався головний редактор газети.

Причиною відставки нібито стало те, що Луческу не може погодитися з тим, що фанати діють проти інтересів клубу.

"На жаль, я вирішив відмовитися від співробітництва з "Динамо Київ". Я вдячний сім'ї Суркісів за виявлену довіру та запрошення, проте я не зможу активізуватися в атмосфері ворожості, особливо з боку тієї групи прихильників ультрас, чия підтримка потрібна команді під час занять спортом", - йдеться у листі Луческу, який є в розпорядженні газети.

Луческу також відзначив, що погодився стати головним тренером "біло-синіх" не через фінансову винагороду.

"Я хотів повернутися у футбол, в Україну, де я отримав величезне задоволення, знову увійти в цю атмосферу, настільки захопливу та повну непередбачуваного футболу. Я зробив це з ентузіазмом, із повною впевненістю в потенціалі молодих українських гравців, багато з яких є членами збірних", - йдеться в листі Луческу.

Оновлення. Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що 74-річний Луческу нібито залишає команду через обурення уболівальників киян.

"У мене немає ніякої такої інформації, про яку я міг би вам говорити. Що він кудись йде або приходить. Все, пізніше наберіть. У мене немає інформації", - сказав він виданню sport.ua.

Інформацію про відставку Луческу спростували і в пресслужбі "Динамо", повідомляє Громадське радіо.

Оновлення 19:42. Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів розмову з Мірчею Луческу і запевнив, що румунський фахівець буде працювати в столичному клубі, хоча дуже пригнічений такою реакцією на його призначення.

За словами керівника "Динамо", Луческу залишається біля керма команди, повідомляє "Циганик Live".

"Все нормально. Є у "Динамо" тренер", - заявив Суркіс.

Згодом агент Луческу Аркадій Запорожану пояснив, звідки пішли чутки.

"Це була особиста переписка між ним та Ігорем Михайловичем Суркісом. Ця розмова була ще в суботу. Будемо з'ясовувати, як це потрапило в пресу. Якщо хтось захоче побачити, то я все можу показати. У нас завтра о 9:30 літак на Київ. Луческу - головний тренер «Динамо». Цим листом він хотів показати, що він не тримається за крісло тренера. Він хотів показати, що не заради грошей прийшов. Якщо його прихід може перешкодити «Динамо», то він спокійно піде. Імідж клубу набагато дорожче", - сказав агент.

76-річний румунський тренер підписав контракт кілька днів тому. Відразу після інформації про це ультрас "Динамо" анонсували акції протесту проти призначення Мірчі Луческу головним тренером "біло-синіх".

Луческу у 2004-му став тренером ФК "Шахтар". 2016 року підписав контракт із "Зенітом" (Санкт-Петербург).

Нагадаємо, що попередній головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко був звільнений 20 липня.