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Оригінальний малюнок олімпійських кілець П'єра де Кубертена був проданий на аукціоні за €185 тисяч

Коефіцієнт склав 1,85.

Фото: insidethegames.biz

У французьких Каннах відбувся аукціон, одним із лотів якого був оригінал малюнка олімпійських кілець П'єра де Кубертена, інформує Inside the Games.

Лот продано за €185 тис.

"Малюнок був проданий бразильському колекціонерові", - уточнює Александр Дебюссі, заступник директора Каннського аукціонного дому.

Спочатку вартість лота оцінювали в €100 тис.

Де Кубертен уперше представив кільця у випуску "Олімпійського огляду" за серпень 1913 року.

Малюнок виконаний графітом і гуашшю на білій картці 21x27,5 см. Також на малюнку є автограф де Кубертена.

Прийнято вважати, що кольори кілець відповідають частинам світу: Європа - блакитний, Азія - жовтий, Африка - чорний, Австралія - зелений і Америка - червоний.

Новий олімпійський символ і прапор мали вперше представити на Конгресі Міжнародного олімпійського комітету (МОК) в Сорбонському університеті 17 червня 1914 року - до 20-ї річниці відновлення Ігор і формування олімпійського руху.

Але дебютували кільця і прапор лише на церемонії відкриття Олімпійських ігор 1920 року в Антверпені.

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