Визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи

Відбулися підсумкові поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українських уболівальників найбільше цікавив матч-відповідь між "Базелем" і "Айнтрахтом".

Як і в першій зустрічі, кращим був швейцарський клуб. На своєму полі підопічні Марселя Коллера здобули значно скромнішу перемогу (1:0), та їм і не потрібно було щось форсувати після Франкфурта (3:0).

Таким чином "Базель" утретє у своїй клубній історії дійшов до стадії чвертьфіналу ЛЄ, де вже у вівторок, 11 серпня, в Гельзенкірхені зустрінеться із "Шахтарем", щоб оскаржити путівку в півфінал.

У трьох інших чвертьфіналах зустрінуться: