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Визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи

Ним прогнозовано став "Базель".

Визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи
"Базель"
Фото: EPA/UPG

Відбулися підсумкові поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи.

Українських уболівальників найбільше цікавив матч-відповідь між "Базелем" і "Айнтрахтом". 

Як і в першій зустрічі, кращим був швейцарський клуб. На своєму полі підопічні Марселя Коллера здобули значно скромнішу перемогу (1:0), та їм і не потрібно було щось форсувати після Франкфурта (3:0).

Таким чином "Базель" утретє у своїй клубній історії дійшов до стадії чвертьфіналу ЛЄ, де вже у вівторок, 11 серпня, в Гельзенкірхені зустрінеться із "Шахтарем", щоб оскаржити путівку в півфінал.

У трьох інших чвертьфіналах зустрінуться:

  • "Вулвергемптон" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) - Дуйсбург
  • "Інтер" (Італія) - "Баєр" (Німеччина) - Дюссельдорф
  • "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) - Кельн.
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