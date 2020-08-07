Визначився суперник "Шахтаря" по чвертьфіналу Ліги Європи

Відбулися підсумкові поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи.
Українських уболівальників найбільше цікавив матч-відповідь між "Базелем" і "Айнтрахтом".
Як і в першій зустрічі, кращим був швейцарський клуб. На своєму полі підопічні Марселя Коллера здобули значно скромнішу перемогу (1:0), та їм і не потрібно було щось форсувати після Франкфурта (3:0).
Таким чином "Базель" утретє у своїй клубній історії дійшов до стадії чвертьфіналу ЛЄ, де вже у вівторок, 11 серпня, в Гельзенкірхені зустрінеться із "Шахтарем", щоб оскаржити путівку в півфінал.
У трьох інших чвертьфіналах зустрінуться:
- "Вулвергемптон" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) - Дуйсбург
- "Інтер" (Італія) - "Баєр" (Німеччина) - Дюссельдорф
- "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Копенгаген" (Данія) - Кельн.