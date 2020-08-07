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Гонщик "Феррарі" пояснив, чому не схиляє коліно під час антирасистських акцій

Шарль Леклер пояснив свою позицію.

Гонщик "Феррарі" пояснив, чому не схиляє коліно під час антирасистських акцій
Шарль Леклер
Фото: EPA/UPG

Пілот "Феррарі" Шарль Леклер пояснив, чому не бере участі в акції боротьби з расизмом Black Lives Matter.

"Я проти расизму, борюся з ним і радий, що Формула-1 використовує свою платформу, щоб показати світу правильний шлях. Але я не хочу схиляти коліно, так як багато протестів, які проходять по всьому світу, часто пов'язані з насильством. Не сприймаю ніяких форм насильства. Мені також не подобається, що протести використовуються в політичних цілях", - наводить слова Леклера нідерландський ресурс GPBlog.

Відзначимо, що монегаск став одним із семи пілотів, які не схилили коліна перед стартом Гран-прі Великобританії.

Стояти під час акції залишилися Кімі Райкконен і Антоніо Джовінаццо (обидва - "Альфа Ромео"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Карлос Сайнс ("Макларен") і Данило Квят ("Альфа Таурі"). До них також приєднався Кевін Магнуссен ("Хаас").

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