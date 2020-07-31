Перед Гран-прі Великобританії пілот Формули-1 заразився коронавірусом

Другий аналіз на Covid19 виявився позитивним для гонщика команди Формули-1 Racing Point Серхіо Переса, повідомляє f1news.ru.

30-річний мексиканець пропустить як мінімум Гран-прі Великобританії, що відбудеться вже цього вікенду, але швидше за все - обидві гонки в Сільверстоуні пройдуть без Переса, оскільки у Великобританії збільшили тривалість обов'язкової ізоляції осіб з позитивним аналізом на коронавірус з семи до десяти днів.

За інформацією пресслужби Racing Point, Серхіо почувається нормально, не має небезпечних симптомів, але зобов'язаний дотримуватися суворої ізоляції, як і ті співробітники, які останнім часом з ним контактували. Всі вони відсторонені від роботи.

У команді підкреслили, що проведуть вікенд із двома машинами. Ім'я гонщика, який замінить мексиканця, назвуть пізніше. Серед кандидатів – Стоффель Вандорн, Ніко Хюлкенберг і Естебан Гутьєррес.