Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
Козак бросил перчатку. Без «нормандии», но с «Минском». Что же дальше?
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
Луческу назвав підготовку до нового сезону "ненормальною"
ГоловнаСпорт

Перед Гран-прі Великобританії пілот Формули-1 заразився коронавірусом

Серхіо Перес пропустить етап.

Перед Гран-прі Великобританії пілот Формули-1 заразився коронавірусом
Серхіо Перес
Фото: f1news.ru

Другий аналіз на Covid19 виявився позитивним для гонщика команди Формули-1 Racing Point Серхіо Переса, повідомляє f1news.ru.

30-річний мексиканець пропустить як мінімум Гран-прі Великобританії, що відбудеться вже цього вікенду, але швидше за все - обидві гонки в Сільверстоуні пройдуть без Переса, оскільки у Великобританії збільшили тривалість обов'язкової ізоляції осіб з позитивним аналізом на коронавірус з семи до десяти днів.

За інформацією пресслужби Racing Point, Серхіо почувається нормально, не має небезпечних симптомів, але зобов'язаний дотримуватися суворої ізоляції, як і ті співробітники, які останнім часом з ним контактували. Всі вони відсторонені від роботи.

У команді підкреслили, що проведуть вікенд із двома машинами. Ім'я гонщика, який замінить мексиканця, назвуть пізніше. Серед кандидатів – Стоффель Вандорн, Ніко Хюлкенберг і Естебан Гутьєррес.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також