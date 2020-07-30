Фото: EPA/UPG Вождь

Практично вирішивши всі свої завдання на сезон, "Сампдорія" і "Мілан" провели очний поєдинок у Генуї в рамках передостаннього туру Серії А.

Гості виявилися сильнішими - 4:1.

Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Тим самим 38-річний швед установив унікальне досягнення Серії А.

Він став першим футболістом, якому вдалося забити понад 50 м'ячів у чемпіонаті за обидва міланські клуби - і за "Інтер", і за "Мілан". За "нерадзурі" він забив 57 голів, а за "росонері" - 51.

50+50 - Zlatan #Ibrahimovic è il primo giocatore nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno 50 reti nella competizione sia con la maglia del #Milan che con quella dell’#Inter. Sindaco.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/2S75WbBk7J — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020

У поточному сезоні на рахунку Ібрагімовича – 17 матчів за "Мілан", у яких він забив 9 голів.

Златан наступного сезону має шанс збільшити кількість своїх голів за "Мілан", оскільки він вирішив продовжити свою кар'єру в цьому клубі.

Highlights поєдинку "Сампдорія" - "Мілан" - на сайті офіційного мовника Серії А.