"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
"Укрпошта" продала розвалений будинок у віддаленому селі за 104 тис. грн
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Під Києвом убили столичного бізнесмена, якого активіст С14 Мазур звинувачував у замаху (оновлено)
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Донька Лобановського висловилася про ситуацію з Луческу
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
Серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці"
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Під Полтавою розстріляли елітний Mercedes
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
У Білорусі затримали понад 30 російських бойовиків з ПВК "Вагнер", які приїхали задля дестабілізації ситуації (оновлено)
ГоловнаСпорт

Ібрагімович установив унікальне досягнення в Серії А

Златан забив 9-й гол у сезоні.

Вождь
Фото: EPA/UPG
Вождь

Практично вирішивши всі свої завдання на сезон, "Сампдорія" і "Мілан" провели очний поєдинок у Генуї в рамках передостаннього туру Серії А.

Гості виявилися сильнішими - 4:1.

Дублем відзначився Златан Ібрагімович. Тим самим 38-річний швед установив унікальне досягнення Серії А.

Він став першим футболістом, якому вдалося забити понад 50 м'ячів у чемпіонаті за обидва міланські клуби - і за "Інтер", і за "Мілан". За "нерадзурі" він забив 57 голів, а за "росонері" - 51.

У поточному сезоні на рахунку Ібрагімовича – 17 матчів за "Мілан", у яких він забив 9 голів.

Златан наступного сезону має шанс збільшити кількість своїх голів за "Мілан", оскільки він вирішив продовжити свою кар'єру в цьому клубі.

Highlights поєдинку "Сампдорія" - "Мілан" - на сайті офіційного мовника Серії А.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також