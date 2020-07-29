"Динамо" назвало офіційну дату презентації Луческу головним тренером

Завтра о 12:00 відбудеться офіційне представлення головного тренера київського "Динамо" Мірчі Луческу, повідомляє пресслужба "біло-синіх".

У зв'язку з карантином через поширення коронавірусу COVID-19 на території України презентація відбудеться в онлайн-форматі на платформі Zoom.

Онлайн-трансляція буде доступна на YouTube-каналі "Динамо".

При цьому клуб уточнив, що через технічні можливості кількість представників ЗМІ буде обмеженою.

Нагадаємо, сьогодні Луческу відзначає свій 75-й день народження.