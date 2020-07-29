Головний тренер "Інтера" висловився про трансфер Мессі у міланський клуб

Фото: EPA/UPG Антоніо Конте

Напередодні "Інтер" у важкому домашньому поєдинку обіграв "Наполі" (2:0) і повернув собі друге місце в турнірній таблиці Серії А.

У післяматчевому інтерв'ю головний тренер "нерадзурі" Антоніо Конте відповів на низку запитань, включаючи чутки про можливий перехід лідера "Барселони" Ліонеля Мессі у стан міланського клубу.

У фахівця запитали, що він вибрав би: підписати Мессі чи чотирьох гравців вартістю по 50 млн євро кожен.

"Думаю, що обидва ці сценарії досить неймовірні. Я міцно тримаюся за своїх гравців - вони віддають на полі всі свої сили, це я можу гарантувати. Мені здається, легше перенести собор Дуомо в Мілані, ніж переманити Мессі в "Інтер", - цитує Конте Football Italia.

Нещодавно італійські ЗМІ повідомили, що 33-річний аргентинець не задоволений своїм становищем у каталонському клубі і роздумує про перехід. Про перспективи переманити капітана "Барселони" заговорили і в "Інтері".

Раніше експрезидент Nerazzurri Массімо Моратті висловив надію, що Лео все ж перейде в міланський клуб.