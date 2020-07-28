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Ультрас "Динамо" знову нагадали про себе в ситуації з Луческу

Фани впевнені, що румун не зможе нормально працювати в Києві.

Ультрас "Динамо" знову нагадали про себе в ситуації з Луческу
Фото: Facebook

Ультрас київського "Динамо" прокоментували інформацію ЗМІ, що Мірча Луческу вирішив відмовитися від роботи в київському "Динамо". 

Фанати обіцяють фахівцеві, що не дадуть йому спокійно працювати в київському клубі.

"Нинішній день подарував нам промінь надії на здоровий глузд щодо можливої співпраці "Динамо" і Мірчі Луческу.

Мірчо, ви все правильно зрозуміли: нормально працювати ви тут не зможете. Ваша поява в Києві у вівторок, 28 липня, може означати лише одне: ви обрали гроші і вбили клин між командою і вболівальниками. Обіцяємо вам не тільки "теплий" прийом, а й найскладніші умови роботи. Це будуть дуже непрості мільйони євро у вашій кар'єрі.

Київ ніколи не буде для вас таким самим привітним, як Донецьк. І ми точно не забудемо ваші слова, що Україна та Росія - це одна країна. Для нас честь, гідність та історія важливіші за гроші, кубки та медалі. Ми ніколи не відступимо від своїх принципів і переконань.

До виходу команди з відпустки у вас ще є шанс зробити правильний вибір і спокійно відпочивати собі. Так само є такий шанс і в керівництва "Динамо", - написали WBC Ультрас "Динамо" у Facebook.

Тим часом "Динамо" спростувало інформацію, що Луческу пішов з посади тренера "Динамо".

А згодом клуб опублікував листування Суркіса з Луческу.

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