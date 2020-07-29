"Шахтар" привітав Луческу з ювілеєм

"Шахтар" привітав колишнього головного тренера Мірчу Луческу з ювілеєм. Сьогодні румунському фахівцеві виповнилося 75 років.

"Шахтар вітає Мірчу Луческу з ювілеєм і бажає йому міцного здоров'я, невичерпної енергії, оптимізму, сімейного щастя і благополуччя! Нехай Вас завжди оточують і підтримують віддані друзі і близькі люди. Нехай футбол завжди буде у вашому серці", - йдеться в заяві пресслужби клубу.

Нагадаємо, що Луческу працював у "Шахтарі" з 2004 по 2016 рік. Під його керівництвом "гірники" виграли 22 трофеї: 8 чемпіонських титулів, 6 Кубків і 7 Суперкубків України. Також "Шахтар" завоював єдиний для України міжнародний трофей - Кубок УЄФА у 2009 році.

Нещодавно румунський фахівець очолив київське "Динамо". Таке призначення викликало невдоволення фанатів київського клубу.