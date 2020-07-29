Підтверджена дата головного поєдинку року в UFC між Хабібом і Гетжі

Поєдинок між чемпіоном UFC у легкій вазі Хабібом Нурмагомедовим (28-0 ММА, 12-0 UFC) і володарем тимчасового пояса Джастіном Гетжі (24-2) відбудеться 24 жовтня, повідомив офіційний акаунт UFC.

🏆 KHABIB. 🏆 GAETHJE.



For legacy and for gold. pic.twitter.com/VLIHFgHeqQ — UFC (@ufc) July 28, 2020

Бій пройде в рамках чергового турніру американського промоушну UFC 255.

Місце проведення зустрічі не відоме, однак організатори схиляються до Лас-Вегаса або Абу-Дабі.

Зазначимо, що поєдинок планували на 19 вересня, проте перенесли через смерть батька і тренера росіянина Абдулманапа Нурмагомедова.