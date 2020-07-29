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Мессі і Роналду лідирують за кількістю змарнованих пенальті у XXI столітті

На двох аргентинець і португалець не реалізували 40 пенальті.

Мессі і Роналду лідирують за кількістю змарнованих пенальті у XXI столітті
Криштіану Роналду і Ліонель Мессі
Фото: tycsports.com

Найкращі футболісти сучасності й одні з кращих в історії - Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду - виявляється, не такі вже великі мастаки в реалізації 11-метрових.

Аргентинець і португалець найчастіше не забивали пенальті у XXI столітті серед гравців топ-5 ліг Європи, повідомляє Transfermarkt.

При цьому Лео є абсолютним лідером за цим показником - 22.

У Кріштіану справи кращі, він не реалізував "лише" 18 пенальті і ділить другу сходинку з легендою "Роми" Франческо Тотті.

Зазначимо, що лідерство Мессі і Роналду в найближчій перспективі навряд чи хтось перехопить - більшість або завершили кар'єру, або мають значно менше промахів з "точки".

Зауважимо, що Роналду забив 114 пенальті (відсоток реалізації - 86,4), а Тотті і Мессі - по 75 (відсоток реалізації - 80,6 і 77,3 відповідно).

Топ-10 рейтингу

  • 1. Ліонель Мессі, "Барселона" - 22 незабитих пенальті
  • 2-3. Кріштіану Роналду, "Ювентус" - 18
  • 2-3. Франческо Тотті, завершив кар'єру - 18
  • 4. Антоніо Ді Натале, завершив кар'єру - 14
  • 5. Едінсон Кавані, ПСЖ - 13
  • 6-7. Уейн Руні, "Дербі Каунті" - 12
  • 6-7. Серхіо Агуеро, "Манчестер Сіті" - 12
  • 8-10. Роналдіньо, завершив кар'єру - 10
  • 8-10. Руд ван Ністелрой, завершив кар'єру - 10
  • 8-10. Адуріс, завершив кар'єру - 10
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