Мессі і Роналду лідирують за кількістю змарнованих пенальті у XXI столітті

На двох аргентинець і португалець не реалізували 40 пенальті.

Найкращі футболісти сучасності й одні з кращих в історії - Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду - виявляється, не такі вже великі мастаки в реалізації 11-метрових.

Аргентинець і португалець найчастіше не забивали пенальті у XXI столітті серед гравців топ-5 ліг Європи, повідомляє Transfermarkt.

При цьому Лео є абсолютним лідером за цим показником - 22.

У Кріштіану справи кращі, він не реалізував "лише" 18 пенальті і ділить другу сходинку з легендою "Роми" Франческо Тотті.

Зазначимо, що лідерство Мессі і Роналду в найближчій перспективі навряд чи хтось перехопить - більшість або завершили кар'єру, або мають значно менше промахів з "точки".

Зауважимо, що Роналду забив 114 пенальті (відсоток реалізації - 86,4), а Тотті і Мессі - по 75 (відсоток реалізації - 80,6 і 77,3 відповідно).

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