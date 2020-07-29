Мессі і Роналду лідирують за кількістю змарнованих пенальті у XXI столітті

Найкращі футболісти сучасності й одні з кращих в історії - Ліонель Мессі і Кріштіану Роналду - виявляється, не такі вже великі мастаки в реалізації 11-метрових.
Аргентинець і португалець найчастіше не забивали пенальті у XXI столітті серед гравців топ-5 ліг Європи, повідомляє Transfermarkt.
При цьому Лео є абсолютним лідером за цим показником - 22.
У Кріштіану справи кращі, він не реалізував "лише" 18 пенальті і ділить другу сходинку з легендою "Роми" Франческо Тотті.
Зазначимо, що лідерство Мессі і Роналду в найближчій перспективі навряд чи хтось перехопить - більшість або завершили кар'єру, або мають значно менше промахів з "точки".
Зауважимо, що Роналду забив 114 пенальті (відсоток реалізації - 86,4), а Тотті і Мессі - по 75 (відсоток реалізації - 80,6 і 77,3 відповідно).
Топ-10 рейтингу
- 1. Ліонель Мессі, "Барселона" - 22 незабитих пенальті
- 2-3. Кріштіану Роналду, "Ювентус" - 18
- 2-3. Франческо Тотті, завершив кар'єру - 18
- 4. Антоніо Ді Натале, завершив кар'єру - 14
- 5. Едінсон Кавані, ПСЖ - 13
- 6-7. Уейн Руні, "Дербі Каунті" - 12
- 6-7. Серхіо Агуеро, "Манчестер Сіті" - 12
- 8-10. Роналдіньо, завершив кар'єру - 10
- 8-10. Руд ван Ністелрой, завершив кар'єру - 10
- 8-10. Адуріс, завершив кар'єру - 10