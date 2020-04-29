Самый дорогой футболист Серии А вновь получил положительный результат теста на коронавирус

Звездный форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в третий раз получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает AS.

При этом игрок сборной Аргентины проверялся на Covid-19 уже в четвертый раз за последние полтора месяца - положительными оказались также результаты первого и третьего тестов, а второй показал, что болезни у футболиста нет.

Ранее Дибала заявил, что он и его девушка получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Он стал третьим футболистом "Ювентуса", у которого диагностировали заболевание.

Позже футболист заявил, что с ним все в порядке.

Впоследствии аргентинец рассказал, что чувствует себя намного лучше и рассказал о симптомах коронавируса.

Отметим, что в "эру коронавируса" Дибала возглавил рейтинг самых дорогих футболистов итальянской Серии А, по версии популярного портала Transfermarkt. В связи с пандемией и решением прервать на неопределенное время футбольный сезон, портал скорректировал трансферную стоимость игроков.

Стоимость Дибала уменьшилась на 20% и составляет теперь 72 млн евро, что позволяет аргентинцу обойти двух представителей "Интера" - Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена.

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду занимает лишь седьмое место в этом рейтинге.

Топ-10 дорогих футболистов Серии А: