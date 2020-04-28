Оргкомитет Олимпиады в Токио допускает отмену Игр и в 2021 году

В оргкомитете нет уверенности, что Олимпийские игры удастся провести и в следующем году.

Не исключено, что Олимпийские игры в Токио не состоятся и в 2021 году, если ситуация с распространением коронавируса не будет взята под контроль.

Такие опасения высказал председатель оргкомитета Олимпиады Ёсиро Мори.

"В таком случае Игры будут отменены. Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом.

Но если Олимпиада будет проведена после победы мира над вирусом, это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр", - приводит слова чиновника Nikkan Sports.

Кроме того, Мори отметил, что организаторы столкнулись еще с одной проблемой. Дело в том, что кондоминиумы, где должны будут размещаться спортсмены и функционеры во время спортивного Форума, все раскуплены. И обладатели "олимпийской" недвижимости должны были вселяться в свое жилье уже в августе т.г. А так им придется отложить новоселье на год.

И этот фактор является проблемой, как для инвесторов, так и для организаторов Игр.

Напомним, изначально Олимпиада была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на лето 2021 года.