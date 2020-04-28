Стало известно условие досрочного завершение футбольного сезона в Италии

Клубы Серии А установили крайнюю дату возобновления сезона-2019/20, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает Football Italia.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о том, что Италия частично снимает карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

При этом отмечается, что хотя отдельным видам спорта, таким как плавание и теннис, будет разрешено возобновить тренировки с 4 мая, футбольные клубы возобновят тренировочный процесс только 18 мая.

Однако спустя всего несколько часов после заявления премьер-министра, министр спорта Винченцо Спадафора возразил своему боссу, заявив, что дата тренировок 18 мая не была точно обозначена.

Более того, 46-летний Спадафора отметил, что нет никаких гарантий, что сезон Серии А возобновится вообще.

Сообщается, что в случае, если до 14 июня сезон не удастся возобновить, то розыгрыш чемпионата Италии-2019/20 завершат досрочно.