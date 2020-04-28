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ФИФА планирует запретить футболистам плевки во время матчей

В качестве штрафа – желтая карточка.

Фото: dailymail.co.uk

ФИФА может запретить игрокам плеваться во время матчей при возобновлении чемпионатов для того, чтобы остановить распространение коронавируса, сообщает Daily Mail.

Глава медицинской службы ФИФА Мишель Д'Хуг прокомментировал такую инициативу футбольной организации, заявив, что футболисты могут получить от судей предупреждение и желтую карточку за плевок на поле, так как слюна, которая часами остается на поле, и может распространять коронавирусную инфекцию.

"Это обычная практика в футболе (плевок, - прим. LB.ua), и она не очень гигиенична", - цитирует Д’Хуга издание.

При этом медицинский функционер добавил, что при приближении к рестарту сезона футболистам придется менять манеры поведения на поле по соображениям здоровья и безопасности.

Кроме того, игрокам предлагается отказаться от общепринятых футбольных ритуалов, таких, как обмен формой после матча и рукопожатием до и после поединков.

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