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Мэр Киева наглядно показал, как можно эффективно тренироваться на карантине в офисе

В условиях самоизоляции Виталий Кличко не отказывает себе в удовольствии позаниматься физическими упражнениями.

Мэр Киева наглядно показал, как можно эффективно тренироваться на карантине в офисе
Виталий Кличко
Фото: КГГА

В условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, в Украине закрыты тренажерные залы и спортивные площадки. Ограничения продлятся как минимум до середины мая.

В таких условиях спортивные люди вынуждены находить альтернативные площадки для занятий физкультурой.

Экс-чемпион мира в супертяжелой весовой категории по версиям WBC и WBO, а ныне мэр Киева Виталий Кличко показал, что он находится в спортивном тренде, и что ему не чужд минимализм.

Кличко-старший у себя в офисе попрыгал через удлинитель, поотжимался на кулаках, провел импровизированный бой с тенью и отработал удары по мини-груше, тем самым, продемонстрировал, как при помощи подручных средств можно поддерживать форму на "производстве" в условиях карантина.

"Друзья! Карантин, конечно, утомил. В том числе отсутствием полноценных тренировок. Но размяться можно и дома, и на работе, и с разными подручными средствами", - написал он под постом.

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