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Малиновський лідирує за голами здалеку серед гравців топ-5 ліг Європи 2020 року

У Руслана чарівна ліва нога.

Малиновський лідирує за голами здалеку серед гравців топ-5 ліг Європи 2020 року
Руслан Малиновський
Фото: EPA/UPG

Напередодні в рамках 37-го туру Серії А Руслан Малиновський прямим ударом зі штрафного зрівняв рахунок у матчі проти "Парми", що стало стимулом для його партнерів по "Аталанті".

У підсумку підопічні Джан П'єро Гасперіні здобули перемогу (2:1) і зберегли шанси на срібні медалі чемпіонату.

Додамо, що для 27-річного українського хавбека цей гол став 5-м у 2020 році, забитим з-за меж штрафного майданчика. За інформацією Opta, Малиновський є лідером серед гравців п'яти кращих європейських ліг за кількістю забитих м'ячів здалеку.

Відзначимо, що в підсумковому турі "Аталанта" приймає своїх головних конкурентів у боротьбі за "срібло" - "Інтер". Господарям необхідно перемагати. Матч відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, що Руслан став гравцем "Аталанти" в липні минулого року, перейшовши з бельгійського "Генка" за €13,6 млн. Цього сезону він узяв участь у 42 матчах у всіх турнірах за клуб з Бергамо, відзначившись 9 забитими м'ячами і 7 асистами.

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