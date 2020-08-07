Три гравці "Шахтаря" увійшли в Dream Team тижня Ліги Європи

Микола Матвієнко, Жуніор Мораес і Додо увійшли в топ-11.

По закінченню чергового раунду матчів єврокубків УЄФА на своєму офіційному сайті традиційно визначає команду тижня.

За результатами матчів 1/8 фіналу Ліги Європи в Team of the Week увійшли три представники "Шахтаря": Микола Матвієнко, Жуніор Мораес і Додо.

Таке саме представництво за кількістю має іспанська "Севілья".

Крім того, в команді тижня два футболісти представляють "Копенгаген" і по одному - "Манчестер Юнайтед", "Вулвергемптон" і "Баєр".

Команда тижня в Лізі Європи:

Воротар: Руй Патрісіу ("Вулвергемптон")

Захисники: Додо ("Шахтар"), Едмонд Тапсоба ("Баєр"), Микола Матвієнко ("Шахтар") і Серхіо Регілон ("Севілья")

Півзахисники: Хесус Навас ("Севілья"), Хуан Мата ("Манчестер Юнайтед"), Евер Банега ("Севілья") і Расмус Фальк ("Копенгаген")

Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар") і Йонас Вінн ("Копенгаген").

Нагадаємо, що "Шахтар" обіграв "Вольфсбург" (3:0) і вийшов в 1/4 турніру. За право увійти до півфіналу "гірники" позмагаються з "Базелем".

Матч відбудеться 11 серпня.