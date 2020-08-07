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Команду Формули-1 оштрафували на €400 тисяч і зняли 15 очок за порушення технічного регламенту

Racing Point незаконно використала гальмівні повітрозабірники "Мерседес".

&quot;Рейсінг Пойнт&quot;
Фото: EPA/UPG
"Рейсінг Пойнт"

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) визнала винною команду Формули-1 "Рейсинг Пойнт" у незаконному використанні гальмівних повітрозабірників "Мерседес", які чемпіонська команда застосовувала торік.

У підсумку Racing Point (колишня "Форс Індія") оштрафована на 400 тис. євро і позбавлена 15 очок у Кубку конструкторів.

Тому британська команда опустилася з 5-ї на 6-ту сходинку в Кубку конструкторів.

Додамо, що протест подала "Рено". І рокіровка в Кубку конструкторів сталася саме з командою Renault.

Французька команда тричі подавала протести у ФІА проти "Рейсинг Пойнт" з приводу легальності боліда RP20, але тільки третього разу протест задовольнили.

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