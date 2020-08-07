Команду Формули-1 оштрафували на €400 тисяч і зняли 15 очок за порушення технічного регламенту

Фото: EPA/UPG "Рейсінг Пойнт"

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) визнала винною команду Формули-1 "Рейсинг Пойнт" у незаконному використанні гальмівних повітрозабірників "Мерседес", які чемпіонська команда застосовувала торік.

У підсумку Racing Point (колишня "Форс Індія") оштрафована на 400 тис. євро і позбавлена 15 очок у Кубку конструкторів.

BREAKING: The FIA have upheld Renault's protest against Racing Point's car



The FIA have handed the team a €400,000 fine and a 15-point penalty#F1 pic.twitter.com/tW2Kr1C4j0 — Formula 1 (@F1) August 7, 2020

Тому британська команда опустилася з 5-ї на 6-ту сходинку в Кубку конструкторів.

Додамо, що протест подала "Рено". І рокіровка в Кубку конструкторів сталася саме з командою Renault.

Французька команда тричі подавала протести у ФІА проти "Рейсинг Пойнт" з приводу легальності боліда RP20, але тільки третього разу протест задовольнили.