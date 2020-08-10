Колишній наставник "Шахтаря" на порозі звільнення з "Роми"

У Паулу Фонсека ще один рік за контрактом.

Нові власники "Роми" незадоволені останніми результатами команди, повідомляє AS.

Нагадаємо, минулого тижня римляни зазнали болючої поразки від "Севільї" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи (0:2), не надавши іспанському клубу гідного опору.

Нові боси "джаллороссі" планують відправити у відставку головного тренера Паулу Фонсеку, і на його місце запросити екс-наставника "Тоттенгема" Маурісіо Почеттіно, який в даний час знаходиться без клубу.

Додамо, що чинний контракт колишнього головного тренера "Шахтаря" з Ромою розрахований до червня 2021 року.