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Промоутер Ломаченка нешанобливо висловився про Усика

Боб Арум не вірить у перспективи українця.

Промоутер Ломаченка нешанобливо висловився про Усика
Боб Арум (зліва)
Фото: FIGHT SPORTS

Голова Top Rank і промоутер чемпіона світу за версіями WBC Franchise, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка Боб Арум висловився за організацію бою за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між британцями Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) без проведення обов'язкових захистів поясів проти Олександра Усика (17-0, 13 КО) і Ділліана Вайта (27-1, 18 КО).

На думку Арума, людям байдуже до обов'язкових претендентів на чемпіонські титули - Усика і Вайта.

"Наша мета - провести бій з Вайлдером. Потім, якщо Ф'юрі переможе, провести поєдинок з Джошуа, плюс реванш.

Це те, на чому ми будемо наполягати. Якщо Джошуа буде успішним у бою проти Пулєва, а Ф'юрі - проти Вайлдера, то обидві команди хотітимуть поєдинку Ентоні з Тайсоном", - цитує Боба alkSPORT.

"Їм не цікаві обов'язкові претенденти: чи то Усик з WBO, чи Вайт із WBC. Людям не цікаво це все, вони будуть розчаровані.

Усі хочуть побачити бій Джошуа - Ф'юрі за статус абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Думаю, тиск з боку фанатів боксу, тиск з усіх боків буде занадто великим", - підсумував функціонер.

Бій Джошуа і Ф'юрі може пройти у 2021 році.

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