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"Шахтарю" залишилося зробити два кроки для завоювання кубка Ліги Європи

"Гірники" впевнено вийшли в півфінал турніру.

"Шахтарю" залишилося зробити два кроки для завоювання кубка Ліги Європи
"Шахтар"
Фото: EPA/UPG

Напередодні матчами "Шахтар" - "Базель" і "Севілья" - "Вулвергемптон" завершилася чвертьфінальна стадія турніру Ліги Європи.

На характер поєдинку українського та швейцарського клубів вплинув швидкий гол Жуніора Мораєса. Уже на другій хвилині Марлос подав кутовий, а ніхто з футболістів "Базеля" не припильнував Мораєса, який буквально встромив м'яч головою у ворота - 1:0.

Надалі підопічні Луїша Каштру були нещадними в контратаках і могли вже в першому таймі довести рахунок до розгромного, але задовольнялися лише голом Тайсона на 22-й хвилині - 2:0.

У другій половині гри різниця в класі команд стала ще більш очевидною.

На голи Алана Патріка (74 - з пенальті) і Додо (88) швейцарці відповіли лише голом престижу Рікі ван Вольфсвінкеля (90+2).

Беззастережна перемога донеччан - 4:1.

Наступного понеділка, 17 серпня, "Шахтар" виборюватиме путівку в фінал ЛЄ з міланським "Інтером" у Дюссельдорфі.

У другому матчі вечора "Севілья" за рахунок єдиного гола Лукаса Окампоса на 88-й хвилині зуміла зламати опір англійців і в неділю, 16 серпня, зустрінеться з "Манчестером Юнайтед".

Highlights матчу "Шахтар" - "Базель" - на сайті офіційного мовника Ліги Європи.

Highlights поєдинку "Севілья" - "Вулвергемптон" - на сайті офіційного мовника ЛЄ.

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