Гравець "Шахтаря" встановив рекорд Ліги Європи

Тайсон забив у семи різних сезонах цього турніру.

Фото: EPA/UPG Тайсон

Напередодні "Шахтар" блискуче пройшов стадію чвертьфіналу Ліги Європи, розгромивши "Базель" - 4:1.

Один з голів - на рахунку хавбека Тайсона.

Таким чином 32-річний бразилець установив рекорд ЛЄ, забивши м'яч у семи різних сезонах.

7⃣ - Scoring in most different seasons of the Europa League (since 2009/10)



7⃣ - Taison (+1)

6⃣ - Alexandre Lacazette

6⃣ - Jeremain Lens

6⃣ - Ari#ShakhtarBasel #UEL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 11, 2020

Стартувала рекордна серія Тайсона в сезоні 2010/11, коли він виступав за "Металіст", кольори якого бразилець захищав з 2010 по 2013 рік.

За цим показником Тайсон вийшов в одноосібні лідери, випередивши Джермейна Ленса, Александра Ляказетта і Арі, які забивали в шести різних розіграшах ЛЄ.