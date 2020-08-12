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Гравець "Шахтаря" встановив рекорд Ліги Європи

Тайсон забив у семи різних сезонах цього турніру.

Тайсон
Фото: EPA/UPG
Тайсон

Напередодні "Шахтар" блискуче пройшов стадію чвертьфіналу Ліги Європи, розгромивши "Базель" - 4:1.

Один з голів - на рахунку хавбека Тайсона.

Таким чином 32-річний бразилець установив рекорд ЛЄ, забивши м'яч у семи різних сезонах.

Стартувала рекордна серія Тайсона в сезоні 2010/11, коли він виступав за "Металіст", кольори якого бразилець захищав з 2010 по 2013 рік.

За цим показником Тайсон вийшов в одноосібні лідери, випередивши Джермейна Ленса, Александра Ляказетта і Арі, які забивали в шести різних розіграшах ЛЄ.

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