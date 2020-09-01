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"Десна" дізналася потенційного суперника по першому в історії клубу матчу єврокубків

Швидше за все це буде німецький клуб.

"Десна" дізналася потенційного суперника по першому в історії клубу матчу єврокубків
Кубок Ліги Європи
Фото: уєфа

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні пройшло жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, за результатами якої дебютант єврокубків - чернігівська "Десна" дізналася свого потенційного суперника.

Ним стане переможець пари "Кукеса" (Албанія) - "Вольфсбург" (Німеччина).

Крім того, потенційного суперника дізнався і "Колос" з Ковалівки, якому спочатку треба буде ще пройти на виїзді грецький "Аріс" в Q2.

Якщо з першим завданням підопічні Руслана Костишина спряватся, то в Q3 "Колос" в гостях зіграє проти хорватської "Рієки".

У цьому сезоні всі пари 3-го відбірного раунду ЛЄ грають в форматі з одного матчу і без глядачів. Зустрічі Q3 пройдуть 24 вересня.

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