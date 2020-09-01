Зірки "Барселони", включаючи Мессі, провели сепаратну зустріч удома в Суареса, - ЗМІ

Нападник "Барселони" Луїс Суарес прийняв удома інших лідерів команди - форварда Ліонеля Мессі, захисника Жорді Альбу і півзахисника Серхіо Бускетса, стверджує аргентинське видання Ole.

Про що говорили - невідомо, але швидше за все - останні невдачі каталонського клубу, а також трансферні цілі як "Барселони", так і самих футболістів.

У минулому сезоні "Барселона" зайняла лише друге місце в чемпіонаті Іспанії і не змогла завоювати жодного трофея.

А в Лізі чемпіонів дійшла до 1/4 фіналу, де зазнала принизливої поразки від "Баварії" - 2:8.

Нагадаємо, Мессі вирішив покинути "Барселону". Футболіст відправив у клуб факс, у якому повідомив про своє бажання достроково розірвати контракт, чинний до літа 2021 року.

Тим часом новий головний тренер каталонців Рональд Куман в очній бесіді з Суаресом оголосив уругвайцю, що не потребує його послуг.