Лидер полузащиты "Барселоны" сравнил себя с мешком картошки

Иван Ракитич хочет играть там, где его любят.

Хавбек "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мыслями об уходе с каталонского клуба, о котором уже давно говорят.

При этом 32-летний вице-чемпион мира-2018 заявил, что не хотел бы быть "разменной монетой" в трансферной кампании "блаугранас".

"Я не мешок картошки, с которым можно делать всё. Самое главное: я хочу играть там, где меня любят, уважают, нуждаются во мне и где счастлива моя семья. Если это здесь, то все хорошо, а если нет, то я сам решу, где продолжу карьеру", - цитирует хорвата lequipe.fr.

Добавим, что контракт Ракитича с "Барселоной" истекает в 2021 году.

Всего за каталонцев Иван провел 299 матчей, в которых забил 34 голов и сделал 41 результативную передачу.