Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
ГлавнаяСпорт

Лидер полузащиты "Барселоны" сравнил себя с мешком картошки

Иван Ракитич хочет играть там, где его любят.

Лидер полузащиты "Барселоны" сравнил себя с мешком картошки
Иван Ракитич
Фото: EPA/UPG

Хавбек "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич поделился мыслями об уходе с каталонского клуба, о котором уже давно говорят.

При этом 32-летний вице-чемпион мира-2018 заявил, что не хотел бы быть "разменной монетой" в трансферной кампании "блаугранас".

"Я не мешок картошки, с которым можно делать всё. Самое главное: я хочу играть там, где меня любят, уважают, нуждаются во мне и где счастлива моя семья. Если это здесь, то все хорошо, а если нет, то я сам решу, где продолжу карьеру", - цитирует хорвата lequipe.fr.

Добавим, что контракт Ракитича с "Барселоной" истекает в 2021 году.

Всего за каталонцев Иван провел 299 матчей, в которых забил 34 голов и сделал 41 результативную передачу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также