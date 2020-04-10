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Шесть топ-менеджеров "Барселоны", включая двух вице-президентов подали в отставку из-за конфликта с президентом

Менеджмент каталонского клуба на пороге раскола.

Шесть топ-менеджеров "Барселоны", включая двух вице-президентов подали в отставку из-за конфликта с президентом
Эмили Русо
Фото: AS

Шесть членов совета директоров "Барселоны", включая двух вице-президентов - Эмили Русо и Энрике Томбаса, а также четырех директоров - Сильвио Элаяса, Мария Тейксидора, Хосепа Понта и Хорди Клазамилья написали заявление об отставке в знак протеста против действий руководства клуба в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщает AS.

Кроме того, на данное решение высшего руководящего состава "Барселоны" повлиял скандал, вызванный расходованием "блаугранас" одного миллиона евро на поддержку президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу и критику с его стороны оппонентов в социальных сетях.

"Настоящим мы хотим сообщить, что нижеподписавшиеся менеджеры передали президенту "Барселоны" наше решение безоговорочно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки, не имея возможности контролировать управление клубом перед лицом важных вызовов будущего и, особенно, постпандемического сценария", - сказано в заявлении.

Таким образом, высший орган управления каталонского клуба сократился до 13 участников.

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