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Одиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится в Калифорнии, несмотря на запрет штата на проведение мероприятий

Тони Фергюсон и Джастин Гейджи будут биться на земле индейской резервации.

Одиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится в Калифорнии, несмотря на запрет штата на проведение мероприятий
Tachi Palace Casino Resort
Фото: The Sun

Первое спортивное событие топ-уровня за время пандемии коронавируса - бой между американцами Тони Фергюсоном (28 боев, 25 побед и 3 поражения) и Джастином Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения) в рамках главного события UFC 249 состоится в Калифорнии, сообщает портал MMA Junkie.

Поединок, как и планировалось, состоится 18 апреля. При этом ареной проведения турнира выбран Tachi Palace Casino Resort.

Примечательно, что до конца мая в Калифорнии действует запрет на проведение любых спортивных событий, но территория комплекса входит в индейскую общину "Санта-Роза" и на нее не распространяются некоторые законодательные акты штата.

На днях президент UFC Дана Уайт сообщил об аренде частного острова для проведения на нем боев в течение ближайших двух месяцев и ожидалось, что встреча Фергюсона и Гейджи состоится именно там.

Изначально главным событием UFC 249 должен был стать бой Фергюсона против Хабиба Нурмагомедова, однако россиянин отказался от поединка из-за пандемии коронавируса и введенного Россией карантина, в следствие чего Хабиб не смог покинуть родину.

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