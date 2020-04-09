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"Олд Траффорд" могут использовать, как пункт переливания крови

"Манчестер Юнайтед" участвует в программе Национальной службы здравоохранения Англии.

"Олд Траффорд" могут использовать, как пункт переливания крови
"Олд Траффорд"
Фото: EPA/UPG

Легендарный 5-звездочный стадион клуба "Манчестер Юнайтед""Олд Траффорд" был включен Национальной службой здравоохранения Англии (НЗС) в резервный список мест, где могут быть оборудованы центры переливания крови, сообщается на официальном сайте 20-кратных чемпионов Англии.

Кроме того, клуб выделил НЗС медицинское оборудование, защитные маски и перевязочные материалы, а также 16 транспортных средств, которыми могут пользоваться волонтеры, чтобы помочь организации.

Ранее МЮ также отказался от участия в национальной программе сохранения рабочих мест и сам будет выплачивать заработную плату почти 1000 своим сотрудникам.

При этом, клуб стал первым в Англии, кто сократил зарплаты футболистам.

Напомним, в самом начале пандемии коронавируса на Британских островах легенды "красных дьяволов" – Райан Гиггз и Гари Невилл бесплатно предоставили свои два отеля в Манчестере: "Футбол" и The Stock Exchange для расселения сотрудников НЗС.

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