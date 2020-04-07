Стало официально известно, кто заменит Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 249

Соперником американца Тони Фергюсона (28 боев, 25 побед и 3 поражения) в главном бою на турнире по смешанным единоборствам UFC 249, который запланирован на 18 апреля, будет его соотечественник Джастин Гейджи (23 боя, 21 победа и 2 поражения).

Ранее российский чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов обнародовал сообщение, что не примет участия в UFC 249 из-за карантина, введенного у него на родине.

Таким образом, Фергюсон и Гейджи разыграют титул временного чемпиона UFC в легком весе. Победитель, скорее всего, затем сможет встретиться с Нурмагомедовым.

Кроме того, президент UFC Дэна Уайт рассказал, что турнир UFC 249 состоится на одном из частных островов. Там уже ведутся работы для обеспечения всем необходимым.

"18 апреля UFC вернется в бизнес. Турнир 249 пройдет на частном острове. Фанатов не будет. Все будут предварительно протестированы очень много раз. Мы убедимся, что все бойцы здоровы, как и представители спортивной комиссии, рефери, съемочная группа. Все должны быть в безопасности.

Хабиб попал в самый эпицентр событий, где условия менялись каждый день. Это не его вина. К подобному никто не мог подготовиться. Никто и не мог подумать, что подобное произойдет", - цитирует Уайта TMZ.

Напомним, сначала турнир UFC 249 планировали провести 18 апреля в Неваде, но из-за коронавируса он был перенесен в нью-йоркский Бруклин. Однако и там его постигла та же участь.