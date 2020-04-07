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Игрок "Динамо" обмолвился насчет сокращения зарплат

Александр Караваев с пониманием отнесся к возможным урезаниям зарплат.

Игрок "Динамо" обмолвился насчет сокращения зарплат
Александр Караваев
Фото: Динамомания

Защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев в шоу "Трендец" рассказал о возможном секвестре бюджетного плана столичного клуба, который может повлиять на сокращение зарплат футболистов.

"Никаких намеков и разговоров о сокращении зарплаты в "Динамо" вообще не было. Может нам скажут об этом потом, когда пройдет месяц или два, что в связи с такой ситуацией будут приняты такие меры. 

Если так случится, то думаю, что у нас не будет никаких проблем, и мы найдем какой-то компромисс, общий язык, и поддержим клуб".

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