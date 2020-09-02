Іспанія напередодні матчу з Україною втрачає футболістів

Напередодні старту другого розіграшу Ліги націй збірна Іспанії втратила вже третього гравця.
Хавбек "Реала" Марко Асенсіо отримав травму, повідомляє El Mundo Deportivo.
У 24-річного футболіста набряк коліна. Для відновлення знадобиться декілька днів відпочинку, він уже покинув розташування національної команди.
Крім того, ще два гравці не допоможуть "Фурії Роха" в найближчих матчах цього турніру.
Нападник "Вулвергемптона" Адама Траоре здав позитивний тест на коронавірус. Гравця тестували в розташуванні національної команди, інформує Marca. Для іспанської збірної це другий позитивний тест.
Раніше коронавірусна інфекція була виявлена в півзахисника "Реала Сосьєдад" Мікеля Оярсабаля.
Нагадаємо, збірна України проведе свій матч проти національної команди Іспанії 6 вересня в Мадриді.
Початок поєдинку о 21:45 за Києвом.